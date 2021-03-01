Центр трех культур откроется в Малопургинском районе Удмуртии

Фото группы «Пугачёвский Дом Культуры»

В селе Пугачево нашей республики будет открыт Центр трех культур. Об этом сообщает пресс-служба Дома дружбы народов Удмуртии.

Главная цель учреждения - это гармонизация межнациональных отношений. В Центре будет организована работа распространения и пропаганды о самобытной культуре и национальных традициях народов.

Фото группы «Пугачёвский Дом Культуры»

Также Центр должен улучшить сотрудничество с национально-культурными центрами района: удмуртским, марийским, армянским и татарским.

В течение года уже планируется проводить различные творческие встречи, праздники, фестивали, выставки, семинары и совещания на базе учреждения. Работа направлена на духовное воспитание детей и молодежи через традиционную культуру.

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