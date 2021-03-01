Завод «Ижсталь» получил высокую оценку производителя труб

Фото: «Ижсталь»

Завод «Ижсталь» (входит в Группу «Мечел») по итогам 4 квартала 2020 года получил статус «Отличный поставщик» от Первоуральского новотрубного завода, входящего в Группу ЧТПЗ, – одного из крупнейших производителей трубной продукции в России и странах СНГ.

Завод оценивался по четырем показателям: качество поставляемой продукции, степень лояльности поставщика, перспективность поставщика, уровень организации поставок. По первым трем «Ижсталь» получила максимально возможные 100 баллов, а совокупная комплексная оценка превысила 95 баллов, что соответствует категории «Отличный поставщик» трубной заготовки.

- Производители труб предъявляют жесткие требования к качеству поставляемой продукции и организации процесса поставок. Высокая оценка одного из ключевых игроков трубного рынка позволяет заводу выстраивать долгосрочные партнерские отношения и рассматривать возможность расширения своего присутствия в данном сегменте, – отметил директор управления коммерческой деятельности ПАО «Ижсталь» Андриян Сорокин.

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