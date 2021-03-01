Три короткие рабочие недели ждут жителей Удмуртии этой весной

Из-за весенних праздников сократятся рабочие дни
Фото: pixabay.com
Международный женский день - 8 Марта - подарит жителям Удмуртии три выходных и короткую рабочую неделю. До отдыха трудиться останется четыре дня. Об этом сообщает RT на русском со ссылкой Роструд.
Следующие короткие недели ждут нас в мае. Работать придется с 4 по 7 мая и с 11 по 14 мая.
Кстати, мы уже писали о том, что в апреле может появиться новый праздник - День здорового образа жизни.
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