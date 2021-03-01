Ижевчанка организовала в своей квартире наркопритон

Опьяненную наркотиками компанию поймали на месте Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Полицейские выявили наркопритон в квартире на ул. Буммашевской Ижевска. Там они задержали 33-летнюю женщину, которую заподозрили в его содержании. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Удмуртии.

Сотрудники полиции установили, что ижевчанка предоставляла квартиру наркозависимым людям для изготовления и потребления наркотиков. В этом же помещении жила и несовершеннолетняя дочь женщины.

Когда полицейские пришли проверять квартиру, они нашли подозреваемую в компании четырех знакомых. Компания была в состоянии наркотического опьянения. В отношении знакомых составили административные протоколы, а против хозяйки возбудили уголовное дело.

Установили также, что женщина привлекалась ранее к административной ответственности за неисполнений обязанностей по уходу за ребенком.

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