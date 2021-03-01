Карта распространения коронавируса на 1 марта: какие районы лидируют по количеству заболевших

Какие районы лидируют по заболеваемости? Фото: pixabay.com

На утро 1 марта в Удмуртии выявили 75 случаев коронавируса. 89 человек выздоровел, а два пациента скончались.

Рассказываем о статистике по районам:

Ижевск - 13 640

Воткинск - 1 247

Глазов - 1 440

Можга - 1 167

Сарапул - 1 026

Завьяловский район - 1 670

Алнашский район - 587

Балезинский район - 434

Вавожский район - 270

Воткинский район - 322

Глазовский район - 249

Граховский район - 184

Дебесский район - 225

Игринский район - 556

Камбарский район - 238

Каракулинский район - 206

Кезский район - 287

Кизнерский район - 317

Киясовский район - 198

Красногорский район - 305

Малопургинский район - 430

Можгинский район - 281

Сарапульский район - 311

Селтинский район - 259

Сюмсинский район - 206

Увинский район - 723

Шарканский район - 435

Юкаменский район - 234

Якшур-Бодьинский район - 413

Ярский район - 241

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