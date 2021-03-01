Карта распространения коронавируса на 1 марта: какие районы лидируют по количеству заболевших

Какие районы лидируют по заболеваемости?
Фото: pixabay.com
На утро 1 марта в Удмуртии выявили 75 случаев коронавируса. 89 человек выздоровел, а два пациента скончались.
Рассказываем о статистике по районам:
Ижевск - 13 640
Воткинск - 1 247
Глазов - 1 440
Можга - 1 167
Сарапул - 1 026
Завьяловский район - 1 670
Алнашский район - 587
Балезинский район - 434
Вавожский район - 270
Воткинский район - 322
Глазовский район - 249
Граховский район - 184
Дебесский район - 225
Игринский район - 556
Камбарский район - 238
Каракулинский район - 206
Кезский район - 287
Кизнерский район - 317
Киясовский район - 198
Красногорский район - 305
Малопургинский район - 430
Можгинский район - 281
Сарапульский район - 311
Селтинский район - 259
Сюмсинский район - 206
Увинский район - 723
Шарканский район - 435
Юкаменский район - 234
Якшур-Бодьинский район - 413
Ярский район - 241
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