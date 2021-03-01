Прокуратура проводит проверку в детском саду Удмуртии

Детский сад Балезинского района проверят на соблюдение температурного режима Фото: Диля Ахмадишина

Верх-Люкинский детский сад Удмуртии проверят на соблюдение температурного режима. Об этом сообщали в пресс-службе прокуратуры республики.

Интернет-издание опубликовало информацию о том, что в одном из детском садов в Балезинском районе холодно. Прокуратура проведет проверку о возможном нарушении законодательства об образовании.

Для проверки привлекут специалистов из органов санитарно-эпидемиологического и противопожарного надзора.

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