Почти миллион тестов на коронавирус и двое погибших в Удмуртии: последние новости коронавируса на 1 марта

Последние новости коронавируса за сутки Фото: Дмитрий Селезнев

На сегодня, 1 марта, в Удмуртии выявили 75 новых случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 89 человек, а два пациента скончались.

Из заболевших сейчас 2 447 заболевших чувствуют себя удовлетворительно, 432 переносят инфекцию в средней степени тяжести, и 109 пациентов находятся в тяжелом состоянии.

Как коронавирус распространился по районам и городам Удмуртии, можно посмотреть здесь.

Также на радио «Комсомольская правда – Ижевск» узнали, что в Удмуртии сделали около миллиона тестов на новую инфекцию, и почему у них есть погрешность.

А что в стране?

По данным сайта «Стопкоронавирус.рф», за сутки ковидом заразились 11 571 россиян. 333 человека скончались, и 11 277 пациентов выздоровели.

На вопросы о вакцине «ЭпиВакКорона» ответило руководство разработчика. Так, например, они объяснили эффективность вакцины:

– Вакцина состоит из трех пептидов – искусственно синтезированных фрагментов белков коронавируса. Они закреплены на белке-носителе. Вакцина обеспечивает три линии защиты. На первой работают антитела, которые вырабатываются к фрагменту вирусного белка S (из него построены шипы, позволяющие вирусу проникать в наши клетки. – Ред.). К примеру, вы, чтобы зайти в комнату, беретесь за ручку двери. Антитела к нашему пептиду помешают вирусу «браться за ручку», чтобы попасть в клетки.