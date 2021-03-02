Заявки на трудоустройство подростков начали принимать в Удмуртии

Детям предлагают озеленять и благоустраивать территорию, работать в пришкольных лагерях или вести соцсети

Молодежный центр Удмуртии с 1 марта принимает заявки на трудоустройство подростков. Об этом «ВКонтакте» сообщает Минспорта республики.

Для детей от 14 до 17 лет организуют 200 рабочих мест в учреждениях, подведомственных министерству спорта. Они смогут озеленять и благоустраивать территории, работать в пришкольных лагерях и в медиасфере. Подростки также получат возможность вести социальные сети.

Чтобы подать заявку на трудоустройство, нужно сначала зарегистрироваться в системе «Молодежь России», заполнить электронную форму и через три дня дождаться ее проверки. Подать заявку на трудоустройство можно на сайте.

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