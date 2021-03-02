Светофор отключат в Ленинском районе Ижевска 2 марта

Отключат светофор на перекрестке улиц Пойма и Маяковского Фото: Архив КП

2 марта в Ижевске отключат светофор на перекрестке улиц Пойма и Маяковского. Об этом сообщает пресс-служба Ижевска.

Объект не будет работать с 13:00 до 16:00. О причинах отключения не сообщается.

Напомним, в этой зимой из-за морозов ижевчане часто жаловались на неработающие регулировщики. Больше всего сообщений было по поводу объекта на перекрестке ул. Удмуртской и ул. Кирова.

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