Бизнес вернется к доковидным показателям к концу 2021 года

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Кризис, вызванный пандемией коронавируса, коснулся практически всех сфер бизнеса. В телекоме, по мнению генерального директораTele2 Сергея Эмдина, отраслевой катастрофы не произошло, но экономическая ситуация была непростой. На этом фоне компании все же удалось не только сохранить качество услуг и обеспечить клиентам высокий уровень сервиса, но и увеличить финансовые показатели.

Не секрет, что кризис вынудил многие компании сократить использование корпоративной связи или вовсе от нее отказаться, но в то же время вырос спрос на услуги среди компаний, которые переводили своих сотрудников на удаленную работу. Однако даже в этих условиях по итогам года численность бизнес-клиентов Tele2 в Приволжье увеличилась на 17%, треть из них - малый и средний бизнес, что фактически говорит о начале оздоровления рыночной ситуации. На 226% увеличилось потребление интернета корпоративными клиентами, выручка в сегменте по сравнению с 2019 годом выросла на 21%.

- Вопреки всем негативным прогнозам, рынок корпоративных услуг связи в Приволжье в 2020 году продемонстрировал рост. Мы предложили своим клиентам актуальные комплексные бизнес-решения, которые помогли им найти новых клиентов, оптимизировать процессы и задать новый вектор развития, - объясняет директор макрорегиона «Волга» Tele2 Равиль Хайбуллин.

По словам Сергея Эмдина, довольны в компании и результатами прошлого года в В2С-сегменте. 2020 стал для Tele2 годом с самым высоким ростом доли рынка. Спикер отмечает также положительный баланс оператора по MNP: это означает, что к Tele2 приходит больше абонентов других операторов, чем уходит. По данным компании, Tele2 является лидером по числу перенесенных в свою сеть номеров и с большим отрывом опережает ближайшего конкурента по данному показателю.