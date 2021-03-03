Ижевчанин путешествует по Европе вместе с сыном на велосипеде

Марат Ялилов, путешествует на велосипеде Фото: Архив КП

Многие мечтают о путешествиях, но не многие на них решаются. А наш сегодняшний герой не только организует семейные поездки регулярно, но и выбрал весьма необычный способ: по другим странам они с сыном колесят на велосипедах.

В эфире радио «Комсомольская правда-Ижевск» Марат Ялилов рассказывает, во сколько обходятся такие поездки, с какими трудностями приходится сталкиваться и чем люди в Европе отличаются от наших.

Подробнее слушайте в нашем подкасте.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.