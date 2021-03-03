Распространение «британского штамма» и ноль антител после вакцинации: последние новости коронавируса на 3 марта

Все о коронавирусе 3 марта Фото: Дмитрий Селезнёв

На 3 марта, в Удмуртии выявили 76 новых случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 85 человек, и обошлось без летальных случаев.

Распространение коонавируса по районам и городам Удмуртии, можно посмотреть здесь.

Также стало известно, что к 1 апреля в Удмуртии останется только три ковид-центра: ГКБ №6, Республиканская клиническая инфекционная больница и отделение в Глазовской межрайонной больнице. Остальные медучреждения перейдут в штатный режим.

В РОССИИ И В МИРЕ

По данным сайта «Стопкоронавирус.рф», за сутки ковидом заразились 10 535 россиян. 452 человека скончались, и 15 694 пациента выздоровели.

Стало известно, что за минувшую неделю «британский» штамм коронавируса выявлен еще в пяти странах. Их общее число достигло 106.

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Кроме того, глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова рассказала, что необходимо сделать в России, чтобы не допустить начала третьей волны коронавируса.

А в Нидерландах возле пункта тестирования на коронавирус взорвалась бомба. От взрыва в здании выбило окна, но никто не пострадал.

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