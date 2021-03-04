Крайне странное письмо: глава Удмуртии прокомментировал ответ чиновников на запрос ОНФ о покупке авто за 2 млн.

Александр Бречалов осудил главу района за странный ответ на запрос Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Глава Удмуртии и секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Бречалов прокомментировал ответ главы Малопургинского района на запрос от ОНФ. Как сообщает IZHLIFE, 3 марта глава республики выступил с осуждением в адрес Сергея Юрина.

– Я ознакомился с крайне странным письмом, которое глава Малопургинского района отправил в ОНФ – одну из крупнейших общественных организаций в нашей стране и регионе. Убежден, что любой глава муниципалитета как представитель публичной власти и должностное лицо обязан понимать место и роль общественных организаций в социальной жизни, уметь выстраивать с ними диалог и совместную работу в интересах жителей своего муниципалитета, быть готовым к такому диалогу. Это одно из важнейших квалификационных требований к управленцам такого уровня. К сожалению, глава Малопургинского района не продемонстрировал такой готовности. Считаю, что это недопустимо, – комментирует Бречалов.

Напомним, информация о покупке автомобиля за 2,2 млн рублей появилась на сайте госзакупок от МКУ «Центр по комплексному обслуживанию муниципальных учреждений и Единая дежурно-диспетчерская служба МО «Малопургинский район». Помимо кожаного салона, в автомобиле должно быть не менее 6 динамиков, самый мощный двигатель и затонированное заднее стекло.

На размещение обратила внимание организация Общероссийский народный фронт, которая и порекомендовала чиновникам отказаться от покупки. В ответ на это, глава района попросил предоставить доказательства, что ОНФ не является иноагентом.

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