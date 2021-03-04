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За принуждение подростка пить алкоголь осудят женщину в Удмуртии

Более 5 раз подруга родителей подростка заставляла парня пить спиртное
Мария Шилова
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Женщина в Удмуртии вынуждала пить алкоголь несовершеннолетнего подростка

Женщина в Удмуртии вынуждала пить алкоголь несовершеннолетнего подростка

Фото: Архив КП

Жительницу Каракулинского района осудят за то, что она принуждала несовершеннолетнего подростка пить алкоголь. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии, делала она это систематически более 5 раз.

По данным предварительного расследования, обвиняемая приходила в гости к знакомым и вовлекала в распитие алкоголя их 17-летнего сына. Женщина во всем полностью призналась и раскаялась.

Обвинительный акт по уголовному делу утвержден. Дело направлено в суд Сарапульский районный суд.

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