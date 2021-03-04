За принуждение подростка пить алкоголь осудят женщину в Удмуртии

Женщина в Удмуртии вынуждала пить алкоголь несовершеннолетнего подростка
Фото: Архив КП
Жительницу Каракулинского района осудят за то, что она принуждала несовершеннолетнего подростка пить алкоголь. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии, делала она это систематически более 5 раз.
По данным предварительного расследования, обвиняемая приходила в гости к знакомым и вовлекала в распитие алкоголя их 17-летнего сына. Женщина во всем полностью призналась и раскаялась.
Обвинительный акт по уголовному делу утвержден. Дело направлено в суд Сарапульский районный суд.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
- Глава Малопургинского района Удмуртии попросил членов реготделения ОНФ подтвердить, что они не иноагенты
- Два ижевчанина, продававших наркотики по всей России, предстанут перед судом