Биатлонистка из Удмуртии участвует в женской эстафете на Кубке мира

Биатлонистка Ульяна Кайшева. Архив редакции
Уроженка Удмуртии Ульяна Кайшева вошла в состав национальной команды на предстоящую женскую эстафетную гонку. Как сообщает Союз биатлонистов России, соревнования пройдут в рамках этапа Кубка мира в чешском Нове-Место.
Кроме Кайшевой в сборную России вошли Ирина Казакевич, Лариса Куклина и Светлана Миронова.
Гонка состоится уже сегодня, 4 марта.
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