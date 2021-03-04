Биатлонистка из Удмуртии участвует в женской эстафете на Кубке мира

Биатлонистка Ульяна Кайшева. Архив редакции

Уроженка Удмуртии Ульяна Кайшева вошла в состав национальной команды на предстоящую женскую эстафетную гонку. Как сообщает Союз биатлонистов России, соревнования пройдут в рамках этапа Кубка мира в чешском Нове-Место.

Кроме Кайшевой в сборную России вошли Ирина Казакевич, Лариса Куклина и Светлана Миронова.

Гонка состоится уже сегодня, 4 марта.

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