Пропавшую в Оренбурге девочку-подростка нашли в Ижевске

Школьница сбежала от бабушки

В Ижевске обнаружили пропавшую в Оренбурге 14-летнюю школьницу. Об исчезновении девочки в полицию заявила ее 62-летняя бабушка. Она рассказала, что внучка ушла утром в школу, но в классе ее в этот день уже никто не видел и вечером домой она не вернулась. Об этом сообщает УМВД по Оренбургской области.

Бабушка заволновалась, хотя школьница постоянно звонила ей и уверяла, что с ней все хорошо.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий пропавшего подростка нашли в столице Удмуртии. Как она добралась до города, где взяла деньги, не уточняется.

Выяснилось, что подросток состоит с января этого на учете по делам несовершеннолетних в отделении полиции. Ранее она неоднократно сбегала из дома, но дальше города не уезжала. Сейчас девочка находится в центре временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей Ижевска. Полицейские устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего. По возвращении в Оренбург девочку ждут профилактические беседы.

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