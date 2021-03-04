По факту аварии с автобусом в Ижевске начата прокурорская проверка

Недавно недалеко от этого места произошла такая же авария. Фото МЧС по Удмуртии

По факту аварии с автобусом в Ижевске прокуратурой Индустриального района города по поручению прокуратуры Удмуртии начата проверка.

Напомним, 4 марта утром в столб врезался рейсовый автобус №36. Это произошло напротив дома №1 по ул. Буммашевской. За рулем автобуса находилась женщина 1983 года рождения.

В аварии пострадали 9 человек, их доставили в больницу.

По предварительным данным, водитель не справилась с управлением транспортного средства.

- Будет проверено исполнение перевозчиком законодательства о безопасности дорожного движения, соблюдение режима труда и отдыха водителей, прохождение ими медицинского осмотра, проведение контроля технического состояния транспортных средств, соблюдение лицензионных требований и условий, - говорится в сообщение ведомства.

Если нарушения будут выявлены, будет принят комплекс мер прокурорского реагирования. Отметим, проведение проверки и ее результаты находятся на контроле прокуратуры республики.

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