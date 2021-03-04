Пенсионер из Удмуртии поджег садовый домик соседей

Поджигателем оказался 63-летний дедушка
Житель Завьяловского района подозревается в поджоге садового дома соседей. Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии, ему 63 года, и он проживал в соседнем домике
Оказалось, что между соседями возник конфликт. Пенсионер дождался пока его «обидчики» уйдут из дома, разлил у входной двери бензин и поджег его.
Причиненный ущерб составил почти 600 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье «умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога».
Пенсионера оставили на свободе, но взяли подписку о невыезде.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Человеческий фактор: озвучена предварительная причина аварии с автобусом в Ижевске
- Усиление ветра до 18 м/с ожидается в Удмуртии