Пенсионер из Удмуртии поджег садовый домик соседей

Поджигателем оказался 63-летний дедушка

Житель Завьяловского района подозревается в поджоге садового дома соседей. Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии, ему 63 года, и он проживал в соседнем домике

Оказалось, что между соседями возник конфликт. Пенсионер дождался пока его «обидчики» уйдут из дома, разлил у входной двери бензин и поджег его.

Причиненный ущерб составил почти 600 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога».

Пенсионера оставили на свободе, но взяли подписку о невыезде.

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