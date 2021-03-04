Чиновники из Удмуртии решили не покупать иномарку за 2 млн рублей

Фото: autoreview.ru

Власти Малопургинского района Удмуртии решили отказаться от покупки автомобиля Toyota Camry для нужд районного Центра по комплексному обслуживанию муниципальных учреждений. Это произошло после широкого общественного резонанса, когда в спор вмешался глава региона Александр Бречалов.

Протокол отмены закупки опубликовали на сайте госзакупок накануне, 3 марта.

Напомним, информация о покупке новой иномарки за 2,2 млн рублей появилась на сайте госзакупок от МКУ «Центр по комплексному обслуживанию муниципальных учреждений и Единая дежурно-диспетчерская служба МО «Малопургинский район». Кроме кожаного салона в машине должен быть самый мощный двигатель, затонированное заднее стекло салона и не менее 6 динамиков в салоне.

Общероссийский народный фронт обратила внимание на это размещение и порекомендовала чиновникам отказаться от покупки. На что глава района попросил предоставить доказательства, что ОНФ не является иноагентом.

На это обратил внимание глава Удмуртии Александр Бречалов, который назвал недопустимым для руководителя муниципалитета такой диалог с общественными организациями.

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