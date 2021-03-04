Двух сбежавших из наркодиспансера подростков ищут в Ижевске

Пропавшие подростки. Фото: поисково-спасательная служба Удмуртии

В Ижевске из Республиканского наркодиспансера в поп. Машиностроителей в Ижевске сбежали два подростка. Это произошло 3 марта, около 18:00.

По данным поисково-спасательного отряда «Регион 18», парней до сих не нашли.

Приметы пропавших:

Даниил Зылев, 2003 года рождения – рост 180 см, спортивного телосложения, короткая стрижка, темно-русые волосы, был одет в темно-синий спортивный костюм, возможно, был в резиновых тапочках.

Никита Соколов, 2004 года рождения – рост 170 см, волосы светлые, крашеные, на лице татуировки, был одет в темно-синий спортивный костюм со вставками светло-зеленого цвета, возможно, был в резиновых тапочках.

Всех, кто видел пропавших или знает, где они могут быть, просят незамедлительно позвонить в полицию (02) или по номеру горячей линии 8-951-195-29-71.

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