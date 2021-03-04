Регионы без вакцины и заболевшие дети: последние новости коронавируса на 4 марта

Коронавирус в Удмуртии. Архив редакции
На 4 марта в Удмуртии выявили 75 новых случаев заражения коронавирусом. В числе заболевших 6 детей до 14 лет, 19 человек старше 65 лет.
Выздоровел 81 человек и обошлось без летальных случаев. Всего в Удмуртии зарегистрировано 364 летальных случая.
Таким образом, на 4 марта в регионе официально подтверждено 28 598 случаев коронавирусной инфекции.
В РОССИИ И В МИРЕ
По данным сайта «Стопкоронавирус.рф», за сутки ковидом заразились еще 11 385 россиян. 475 человек скончались, общее число жертв COVID-19 достигло 87 823.
Тем временем Евросоюз начал экспертизу вакцины против коронавируса «Спутник V».
Президент России Владимир Путин заявил, что в некоторых регионах России есть проблемы с вакцинацией от COVID-19, а в некоторых (в 9 субъектах) «вообще не приступали даже к вакцинации».
Оказывается, у пожилых людей мало молодых клеток, поэтому им тяжелее переносить коронавирус.
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