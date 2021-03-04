Пробки 10 баллов зафиксированы в Ижевске

Фото: Яндекс. Пробки

По данным сервиса «Яндекс. пробки», вечером 4 марта пробки в Ижевске оцениваются в 10 баллов.

Самая сложная ситуация на улицах Ленина, Карла Либнехта, Лихвинцева, Коммунаров, Кирова, Новоажимова. Затруднено движение в центральном квадрате.

На улице время от времени идет снег. 2 марта из-за осадков тоже сложилась сложная ситуация на дорогах. По предварительным данным, снег будет идти всю неделю.

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