Карта распространения коронавируса на 4 марта 2021 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

Коронавирус в Ижевске
Фото: Сергей Грачёв
На 4 марта в Удмуртии выявили 75 новых случаев заражения коронавирусом. Выздоровел 81 человек, и обошлось без летальных случаев.
Итого в регионе официально подтверждено 28598 случаев COVID-19.
Рассказываем о статистике по городам и районам:
Ижевск - 13737
Воткинск - 1 263
Глазов - 1 461
Можга - 1173
Сарапул - 1026
Завьяловский район - 1676
Алнашский район – 592
Балезинский район - 441
Вавожский район - 274
Воткинский район - 323
Глазовский район - 251
Граховский район - 184
Дебесский район - 225
Игринский район - 572
Камбарский район - 238
Каракулинский район - 206
Кезский район - 287
Кизнерский район - 322
Киясовский район - 198
Красногорский район - 305
Малопургинский район - 442
Можгинский район - 283
Сарапульский район - 311
Селтинский район - 260
Сюмсинский район - 207
Увинский район - 731
Шарканский район - 435
Юкаменский район - 237
Якшур-Бодьинский район - 420
Ярский район - 248
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