Карта распространения коронавируса на 4 марта 2021 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

Коронавирус в Ижевске Фото: Сергей Грачёв

На 4 марта в Удмуртии выявили 75 новых случаев заражения коронавирусом. Выздоровел 81 человек, и обошлось без летальных случаев.

Итого в регионе официально подтверждено 28598 случаев COVID-19.

Рассказываем о статистике по городам и районам:

Ижевск - 13737

Воткинск - 1 263

Глазов - 1 461

Можга - 1173

Сарапул - 1026

Завьяловский район - 1676

Алнашский район – 592

Балезинский район - 441

Вавожский район - 274

Воткинский район - 323

Глазовский район - 251

Граховский район - 184

Дебесский район - 225

Игринский район - 572

Камбарский район - 238

Каракулинский район - 206

Кезский район - 287

Кизнерский район - 322

Киясовский район - 198

Красногорский район - 305

Малопургинский район - 442

Можгинский район - 283

Сарапульский район - 311

Селтинский район - 260

Сюмсинский район - 207

Увинский район - 731

Шарканский район - 435

Юкаменский район - 237

Якшур-Бодьинский район - 420

Ярский район - 248

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