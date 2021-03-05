Ижевского слесаря подозревают в хранении наркотиков в крупном размере

Ижевского слесаря задержали в подъезде Фото: Архив КП

Мужчину задержали по подозрению в хранении наркотиков в крупном размере. Его задержали в подъезде ижевского дома. Об этом сообщает пресс-служба МВД по региону.

Как говорится в сообщении, мужчина работает слесарем. 30-летний подозреваемый уже был судим ранее. На днях у него при личном досмотре изъяли почти 22 грамма запрещенных наркотических веществ.

Возбуждено уголовное дело. За подобное преступление предусматривается наказание в виде лишения свободы до 10 лет.

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