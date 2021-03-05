Ножевое из ревности: жительницу Удмуртии обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью мужа

Жительница Удмуртии нанесла ножевое своему мужу из-за ревности, Фото: freepik.com

Жительнице Кезского района вынесли обвинительное заключение по делу о причинении тяжкого вреда здоровью своего мужа. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии, она ударила мужа ножом.

10 февраля супруги поссорились у себя дома. Из-за ревности женщина ударила своего супруга ножом в живот, чем и причинила ему тяжкий вред.

Уголовное дело направлено в Кезский районный суд.

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