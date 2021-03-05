За нападение на полицейского с отверткой осудят жителя Удмуртии

Мужчину осудят за нападение на полицейского и побои жены Фото: Сергей ГРАЧЕВ

44-летнего жителя Вавожского района осудят за нападение на полицейского с отверткой. Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, уголовное дело уже передали в суд.

26 декабря 2020 года в правоохранительные органы обратилась жена подсудимого с сообщением о побоях. По словам женщины, её муж был пьян.

Пока сотрудник общался с женщиной, её муж напал на полицейского с отверткой. Сотрудник полиции пресек нападение и повалил мужчину на пол. До этого, в ноябре 2020, мужчина уже наносил травмы супруге. Он ударил её табуретом, из-за чего женщина упала в подпол дома.

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