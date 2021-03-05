Карта распространения коронавируса на 5 марта 2021 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

На 4 марта в Удмуртии выявили 74 новых случая заражения коронавирусом. Выздоровели 79 человек, и обошлось без летальных случаев.

Рассказываем о статистике по городам и районам:

Ижевск - 13 769

Воткинск - 1 266

Глазов - 1 477

Можга - 1 174

Сарапул - 1 029

Завьяловский район - 1 676

Алнашский район – 592

Балезинский район - 442

Вавожский район - 274

Воткинский район - 324

Глазовский район - 254

Граховский район - 184

Дебесский район - 225

Игринский район - 572

Камбарский район - 238

Каракулинский район - 206

Кезский район - 287

Кизнерский район - 322

Киясовский район - 198

Красногорский район - 306

Малопургинский район - 442

Можгинский район - 283

Сарапульский район - 317

Селтинский район - 260

Сюмсинский район - 207

Увинский район - 731

Шарканский район - 441

Юкаменский район - 238

Якшур-Бодьинский район - 420

Ярский район - 248

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