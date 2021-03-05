Карта распространения коронавируса на 5 марта 2021 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

На 4 марта в Удмуртии выявили 74 новых случая заражения коронавирусом. Выздоровели 79 человек, и обошлось без летальных случаев.
Рассказываем о статистике по городам и районам:
Ижевск - 13 769
Воткинск - 1 266
Глазов - 1 477
Можга - 1 174
Сарапул - 1 029
Завьяловский район - 1 676
Алнашский район – 592
Балезинский район - 442
Вавожский район - 274
Воткинский район - 324
Глазовский район - 254
Граховский район - 184
Дебесский район - 225
Игринский район - 572
Камбарский район - 238
Каракулинский район - 206
Кезский район - 287
Кизнерский район - 322
Киясовский район - 198
Красногорский район - 306
Малопургинский район - 442
Можгинский район - 283
Сарапульский район - 317
Селтинский район - 260
Сюмсинский район - 207
Увинский район - 731
Шарканский район - 441
Юкаменский район - 238
Якшур-Бодьинский район - 420
Ярский район - 248
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