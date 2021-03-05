«Не могу представить без этого жизнь»: сюжет про незрячего мальчика-хоккеиста из Ижевска вышел на «Матч ТВ» (18+)

Мальчик из Ижевска не видит с рождения и играет в хоккей, Фото: скриншот сюжета на «Матч ТВ»

На федеральном спортивном канале «Матч ТВ» (18+) вышел выпуск о юном хоккеисте из Ижевска. Антон Пономарев не видит с рождения, но тем не менее играет голкипером в хоккейной команде.

- В школу стали приходить хоккеисты «Ижстали». И пригласили на контрольные тренировки в Ледовый дворец. Мы решили сходить, а потом нас пригласили на матч с билетами в вип-ложе, - рассказывает в сюжете мама Антона.

Два года назад, после последней игры на домашнем поле, Антону представилась возможность встретиться с хоккеистами. Тогда мальчик признался игрокам, какой хороший подарок они ему сделали накануне дня рождения. В этот момент вратарь сказал Антону подождать и вернулся с клюшкой.

Именно с ней Антон пришел на первые занятия по хоккею для незрячих детей осенью. Мальчик встал на коньки в первый раз. Тренер назначил его вратарем и теперь юный спортсмен не может жить без игры на льду.

- Выходишь на лед и чувствуешь, что это твоя стихия! Хоккей перевернул всю мою жизнь. Не могу себя представить без формы, - рассказывает Антон.

Кстати, про Антона мы писали недавно. Помимо спорта, он ещё занимается журналистикой и выпускает газету для незрячих детей.

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