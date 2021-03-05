Учебники по удмуртскому внесли в федеральный перечень

Учебники по удмурсткому теперь есть в федеральном перечне, Фото: vk.com/moinur

Учебники по удмуртскому языку и литературе теперь официально внесены в федеральный перечень учебников. Об этом сообщается на странице в социальных сетях Министерства образования и науки региона.

В перечень попали учебники для 5-9 и 10-11 классов. Решение было принято по приказу Минпросвещения России. Теперь в федеральном перечне находятся учебники по удмуртскому языку и литературе всей школьной программы с 1 по 11 классы.

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