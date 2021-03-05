Отмена самоизоляции и новая вакцина: последние новости коронавируса на 5 марта

Последние новости по коронавирусу за сутки Фото: Сергей ГРАЧЕВ

На 5 марта в Удмуртии выявили 74 новых случая заражения коронавирусом. Выздоровели 79 человек, и обошлось без летальных случаев.

Распространение коронавируса по районам и городам Удмуртии можно посмотреть здесь.

В РОССИИ И В МИРЕ

Ситуация с коронавирусом в Москве улучшилась. Это позволило принять решение о переводе самоизоляции для пожилых людей старше 65 лет и людей, страдающих хроническими заболеваниями, из обязательного режима в рекомендательный и разблокировать социальные карты.

Вакцина «ЭпиВакКорона», созданная центром вирусологии «Вектор», станет доступна для масштабной вакцинации в России во второй половине марта 2021 года.

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