76 человек в Удмуртии заразились коронавирусом за сутки

77 пациентов вылечилось и их выписали Фото: Сергей ГРАЧЕВ

По данным оперштаба Удмуртии, на утро 6 марта, в Удмуртии коронавирусной инфекцией за минувшие сутки заразилось еще 76 человек. В том числе 6 детей и 19 пенсионеров.

При этом 77 пациентов вылечилось и их выписали.

Кроме того, в республике продолжается массовая вакцинация. Так, за все время было поставлено 29 887 прививок жителям региона.

Также в Удмуртии работаю лаборатории, где уже сделано 894 896 тестов на COVID-19. 3 340 исследований провели за последние сутки.

По статистическим данным оперштаба, за все время пандемии 28 748 жителей Удмуртии болели коронавирусом. 25 432 пациента смогли победить инфекцию и были выписаны. А 364 человека, к сожалению, скончались.

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