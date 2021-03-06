Видео: орангутан Рон поздравил свою возлюбленную Лолу с 8 марта в ижевском зоопарке

Лоле подарили букет белых хризантем и новое платье на 8 марта

Орангутан Лола, которая обитает в ижевском зоопарке, - истинная леди. К приближающемуся празднику, 8 марта, она начала готовиться заранее. Видео, на котором эта женственная особо причесывается и красит губы помадой, появилось в социальных сетях Государственного зоологического парка Удмуртии.

Так Лола готовилась к свиданию со своим возлюбленным – орангутаном Роном. В преддверии праздника он преподнес своей даме сердца букет белых хризантем.

Кроме того, сотрудники Зоопарка Удмуртии подготовили для влюбленнои пары сладкие угощения - финики, расческу, помаду, а также две шляпы, два портфеля и новое платье для Лолы.

- Праздник поистине удался, ведь животные с интересом разглядывают подарки целыи день, - пишут на странице ижевского зоопарка.

Редакция «Комсомолки» поздравляет всех женщин с наступающим праздником. И напоминает мужчинам, простой букет цветов в этот день порадует любую женщину, даже если она орангутан.

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