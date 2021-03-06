Разрешение для вакцинации пенсионеров и почти 30 тысяч привитых жителей: последние новости коронавируса в Удмуртии на 6 марта

Последние новости коронавируса в Удмуртии на 6 марта Фото: Амир Закиров

По данным оперштаба Удмуртии, на утро 6 марта, в Удмуртии коронавирусной инфекцией за минувшие сутки заразилось еще 76 человек. В том числе 6 детей и 19 пенсионеров.

При этом 77 пациентов вылечилось и их выписали.

Кроме того, в республике продолжается массовая вакцинация. Так, за все время было поставлено 29 887 прививок жителям региона.

Также в Удмуртии работаю лаборатории, где уже сделано 894 896 тестов на COVID-19. 3 340 исследований провели за последние сутки.

По статистическим данным оперштаба, за все время пандемии 28 748 жителей Удмуртии болели коронавирусом. 25 432 пациента смогли победить инфекцию и были выписаны. А 364 человека, к сожалению, скончались.

Карту распространения коронавируса по районам и городам Удмуртии можно посмотреть по ссылке.

Коронавирус в России

RT на русском со ссылкой на Роспотребнадзор сообщает, что вакцину от COVID-19 «ЭпиВакКорона» можно будет ставить лицам старше 60 лет. Этотпрепарат успешно прошел все клинические исследования и получил разрешение на вакцинацию пенсионеров. А еще завершилась вторая фаза исследований вакцины «Спутник Лайт». За счет этих фактов к осени 2021 года в России должен будет завершиться основной объём массовой вакцинации.