Погода в Ижевске 7 марта: снег и до -9°С

Весна пока не спешит приходить в Ижевск Фото: pixabay.com

Доброе утро, Ижевск! В сегодняшний предпраздничный день погода будет скорее зимняя, чем весенняя. Подробнее о том, что ждать от природы воскресенье, расскажет «Комсомолка».

Как сообщает Удмуртский гидрометцентр, днем 7 марта в Ижевске ожидаются сплошная облачность и преимущественно без осадков, но возможен небольшой снег. Температура воздуха составит -7..-9°С, ветер юго-западный, 3-8 м/с.

Ночью все так же облачно, а снегопад, вероятно, усилится. Столбик термометра опустится до -13°С. Ветер изменит направление на южное, его скорость составит около 5 м/с.

Желаем вам отличного дня!

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