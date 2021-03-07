7 марта в Удмуртии зафиксировали 78 случаев заражения коронавирусом

Статистика коронавируса на 7 марта Фото: Екатерина АРДАШЕВА

По состоянию на утро 7 марта в Удмуртии зафиксировано 78 новых случаев коронавирусной инфекции, об этом сообщает региональный оперштаб.

Из общего числа заболевших 32 ижевчанина и девять жителей Воткинска. По четыре случая заражения в Глазове и Шарканском районе. В Можге, Сарапуле, а также Игринском, Ярском, Завьяловско и Воткинском районах заболело по три жителя. По два заболевших в Киясовском и Увинском районах. По одному случаю – в Алнашском, Глазовском, Камбарском, Сарапульском, Юкаменском, Селтинском, Якшур-Бодьинском районах.

Среди заболевших восемь детей и 23 пожилых человека.

77 пациентов выздоровели. 2 458 заболевших находятся в удовлетворительном состоянии, 397 – в состоянии средней степени тяжести, и 98 – в тяжелом состоянии.

Всего в Удмуртии зарегистрировано 28 826 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. Выздоровевших на сегодня 25 509 человек, погибших – 364 человек.

Вакцинацию против коронавирусной инфекции прошли 31 097 человек, 14 137 человек получили оба компонента вакцины.

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