Карта распространения коронавируса на 7 марта 2021 года: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

В Удмуртии за сутки 77 пациентов вылечились от коронавируса Фото: pixabay.com
По данным оперштаба Удмуртии, на утро 7 марта в республике зарегистрировали 78 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Среди заболевших восемь детей и 23 пенсионера. Выздоровели 77 человек.
За последние сутки в лабораториях региона провели 3 008 тестов на коронваирус.
Рассказываем о статистике по городам и районам:
Ижевск - 13 841
Воткинск - 1 280
Глазов - 1 492
Можга - 1 178
Сарапул - 1 032
Завьяловский район - 1 679
Алнашский район – 593
Балезинский район - 448
Вавожский район - 274
Воткинский район - 328
Глазовский район - 255
Граховский район - 184
Дебесский район - 225
Игринский район - 575
Камбарский район - 239
Каракулинский район - 206
Кезский район - 287
Кизнерский район - 324
Киясовский район - 205
Красногорский район - 306
Малопургинский район - 442
Можгинский район - 283
Сарапульский район - 319
Селтинский район - 261
Сюмсинский район - 207
Увинский район - 735
Шарканский район - 447
Юкаменский район - 239
Якшур-Бодьинский район - 421
Ярский район - 251
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