Карта распространения коронавируса на 7 марта 2021 года: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

В Удмуртии за сутки 77 пациентов вылечились от коронавируса Фото: pixabay.com

По данным оперштаба Удмуртии, на утро 7 марта в республике зарегистрировали 78 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Среди заболевших восемь детей и 23 пенсионера. Выздоровели 77 человек.

За последние сутки в лабораториях региона провели 3 008 тестов на коронваирус.

Рассказываем о статистике по городам и районам:

Ижевск - 13 841

Воткинск - 1 280

Глазов - 1 492

Можга - 1 178

Сарапул - 1 032

Завьяловский район - 1 679

Алнашский район – 593

Балезинский район - 448

Вавожский район - 274

Воткинский район - 328

Глазовский район - 255

Граховский район - 184

Дебесский район - 225

Игринский район - 575

Камбарский район - 239

Каракулинский район - 206

Кезский район - 287

Кизнерский район - 324

Киясовский район - 205

Красногорский район - 306

Малопургинский район - 442

Можгинский район - 283

Сарапульский район - 319

Селтинский район - 261

Сюмсинский район - 207

Увинский район - 735

Шарканский район - 447

Юкаменский район - 239

Якшур-Бодьинский район - 421

Ярский район - 251

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