Около 10 млрд рублей потребуется для модернизации сетей водоканала в Ижевске

Ремонтные работы по замене сетей в Ижевске уже с 2021 года увеличатся в три раза Фото: Архив КП

Сети водоснабжения и водоотведения в Ижевске изношены на 60%, об этом сообщает пресс-служба города. Результатом становятся многочисленне повреждения трубопроводов и значительные водопотери.

5 марта глава Ижевска Олег Бекмеметьев выступил с докладом по этому вопросу на заседании Окружного консультативного совета по развитию местного самоуправления. Как отметил мэр, данная проблема характерна для большинства городов Приволжского федерального округа.

Для того чтобы модернизировать сети «Ижводоканала», потребуется около 10 млрд рублей. Предприятием уже разработана инвестиционная программа, рассчитанная до 2030 года. Финансироваться она будет из тарифной составляющей, а также за счет коммерческих кредитов, договоров лизинга и энергосервисных контрактов.

Планируется, что ремонтные работы по замене сетей в Ижевске уже с 2021 года увеличатся в три раза.

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