Карта распространения коронавируса на 8 марта 2021 года: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

Выздоровели 76 человек.
Фото: pixabay.com
По данным оперштаба Удмуртии, на утро 8 марта в республике зарегистрировали 74 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Среди заболевших восемь детей и 24 пенсионера. Выздоровели 76 человек.
За последние сутки в лабораториях региона провели 3 008 тестов на коронавирус.
Рассказываем о статистике по городам и районам:
Ижевск - 13 874
Воткинск - 1 280
Глазов - 1 510
Можга - 1 178
Сарапул - 1 034
Завьяловский район - 1 679
Алнашский район – 593
Балезинский район - 448
Вавожский район - 274
Воткинский район - 328
Глазовский район - 255
Граховский район - 184
Дебесский район - 227
Игринский район - 580
Камбарский район - 241
Каракулинский район - 206
Кезский район - 287
Кизнерский район - 324
Киясовский район - 205
Красногорский район - 306
Малопургинский район - 442
Можгинский район - 283
Сарапульский район - 321
Селтинский район - 261
Сюмсинский район - 210
Увинский район - 739
Шарканский район - 447
Юкаменский район - 239
Якшур-Бодьинский район - 421
Ярский район - 251
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