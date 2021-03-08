Карта распространения коронавируса на 8 марта 2021 года: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

Выздоровели 76 человек. Фото: pixabay.com

По данным оперштаба Удмуртии, на утро 8 марта в республике зарегистрировали 74 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Среди заболевших восемь детей и 24 пенсионера. Выздоровели 76 человек.

За последние сутки в лабораториях региона провели 3 008 тестов на коронавирус.

Рассказываем о статистике по городам и районам:

Ижевск - 13 874

Воткинск - 1 280

Глазов - 1 510

Можга - 1 178

Сарапул - 1 034

Завьяловский район - 1 679

Алнашский район – 593

Балезинский район - 448

Вавожский район - 274

Воткинский район - 328

Глазовский район - 255

Граховский район - 184

Дебесский район - 227

Игринский район - 580

Камбарский район - 241

Каракулинский район - 206

Кезский район - 287

Кизнерский район - 324

Киясовский район - 205

Красногорский район - 306

Малопургинский район - 442

Можгинский район - 283

Сарапульский район - 321

Селтинский район - 261

Сюмсинский район - 210

Увинский район - 739

Шарканский район - 447

Юкаменский район - 239

Якшур-Бодьинский район - 421

Ярский район - 251

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