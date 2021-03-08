На III Всероссийской зимней спартакиаде среди инвалидов спортсмены из Удмуртии стали первыми

фото: vk.com/minsport_ur

Спортсмены из Удмуртии поучаствовали на III Всероссийской зимней спартакиаде среди инвалидов. Об этом говорится в соцсетях министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике.

Сборная Удмуртии выступила в лыжных гонках и горнолыжном спорте в разных категориях. Лыжники заняли первое общекомандное место, а горнолыжники - второе.

За шесть дней соревнований ребята завоевали 20 медалей: 3 золотые, 11 серебряных и 6 бронзовых

Кстати! Более 500 спортсменов от 14 до 18 лет из 31 региона России приняли участие в соревнованиях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

У жителей Москвы сформировался определённый популяционный иммунитет