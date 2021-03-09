Тур по новостройкам Ижевска со Сбером: презентация нового жилого дома от группы компаний «Железно»

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10 марта в 15:00 подключайтесь к онлайн-туру по новостройкам Ижевска! Специалисты ПАО «Сбербанк» и группы компаний «Железно» ответят на ваши вопросы в прямом эфире.

В ходе трансляции вы узнаете:

- в чем преимущества нового кирпичного дома №4 с японскими фасадными панелями KMEW;

- как создается инфраструктура микрорайона (ТЦ, парк 3,5 га, автостоянки, школа на 1500 детей и многое другое);

- когда будет старт продаж нового дома №4 и правда ли, что квартиру в нем можно приобрести в ипотеку от «Сбербанка» по уникальной ставке 0,1%.

Онлайн-тур со специалистами ПАО «Сбербанк» и группы компаний «Железно» начнется 10 марта в 15:00 в группе Комсомольская правда | Ижевск / Новости | Я люблю Ижевск.

ПАО «Сбербанк», ООО Спецзастройщик «Железно Ижевск». Место нахождения объекта Удмуртская Республика, Завьяловский район. Проектные декларации на наш.дом.рф. Количество ограничено. Подробности в офисах продаж.

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