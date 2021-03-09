Группа компаний Калашников приглашает на ярмарку вакансий, которая пройдет по адресу: проезд Дерябина 2/193 11 марта с 14 до 17 часов

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Ярмарка вакансий - отличная возможность окунуться в «жизнь» лидера оборонной отрасли, узнать о перспективных вакансиях, получить ответы на вопросы и консультацию экспертов по трудоустройству. Вас ждут интерактивы и фотозона, точки личностного роста и яркие эмоции от знакомства с легендарным брендом, известным во всем мире!

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Вся актуальная информация и анонсы мероприятия будут публиковаться в телеграм-канале ярмарки t.me/kalashnikovcareer, подписывайтесь, чтобы принять участие в конкурсах и получить памятные призы от Концерна Калашников!

Заранее ознакомиться с открытыми вакансиями можно на официальном сайте - kalashnikovgroup.ru/career/career

Приходите и приводите друзей!

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Контактные данные для связи:

+7(3412) 50-47-47, отдел подбора персонала

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