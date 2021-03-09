Более 11 тысяч человек заболели ОРВИ с 1 по 7 марта

Уровень заболеваемости в регионе остается значительно ниже, на 44,8%, эпидпорога Фото: pixabay.com

За первую неделю марта в Удмуртии ОРВИ заразилось 11 720 жителей. 7 283 случаев болезни приходится на детей младше 14 лет. При этом уровень заболеваемости в регионе остается значительно ниже, на 44,8%, эпидпорога. Об этом сообщает пресс-служба роспотребнадзора республики.

74% заболевших проживают в городах, а остальные 26% или 2 952 случаев выявили среди жителей сельской местности. Так, в Ижевске заразилось 5 441 человек, среди которых большинство - дети.

Кстати, 3 детских сада в Удмуртии были закрыты на карантин из-за ОРВИ.

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