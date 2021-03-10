Тур по новостройкам Ижевска со Сбером: презентация нового жилого дома от группы компаний «Железно»

.

10 марта в 15:00 подключайтесь к онлайн-туру по новостройкам Ижевска! Специалисты ПАО «Сбербанк» и группы компаний «Железно» ответят на ваши вопросы в прямом эфире.

В ходе трансляции вы узнаете:

– в чем преимущества нового кирпичного дома №4 с японскими фасадными панелями KMEW (Кемью);

– как создается инфраструктура микрорайона (ТЦ, парк 3,5 Га, автостоянки, школа на 1500 детей и многое другое);

– когда будет старт продаж нового дома №4 и правда ли, что квартиру в нем можно приобрести в ипотеку от «Сбербанка» по уникальной ставке 0,1%

Онлайн-тур со специалистами ПАО «Сбербанк» и группы компаний «Железно» начнется 10 марта в 15:00 в группе Комсомольская правда | Ижевск / Новости | Я люблю Ижевск.

ПАО «Сбербанк», Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.

ООО Спецзастройщик «Железно Ижевск». Место нахождения объекта Удмуртская Республика, Завьяловский район. Проектные декларации на наш.дом.рф. Техническая документация на дом.рф. Количество ограничено. Подробности в офисах продаж.

Реклама