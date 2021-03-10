Сжигание чучела коронавируса и критика российской вакцины: последние новости коронавируса в Удмуртии на 10 марта

последние новости коронавируса в Удмуртии на 10 марта Фото: pixabay.com

По данным регионального оперштаба, на утро 10 марта в Удмуртии зафиксировали еще 73 случая заражения коронавирусом.

При этом вылечились от болезни 74 жителя республики. И, к счастью, вновь нет погибших.

За все время пандемии уже 29 045 человек в регионе переболели COVID-19. Из них 25 734 случая закончились позитивным исходом - пациенты выздоровели и были выписаны. Но 365 жителей, к сожалению, скончались от инфекции.

903 688 исследований на коронавирус уже провели в региональных лабораториях. Только за последние сутки было сделано 810 тестов.

35 157 человек в Удмуртии уже получили дозу вакцины.

Карту распространения коронавируса по районам и городам Удмуртии можно посмотреть по ссылке.

В дереве Тавзямал Киясовского района Удмуртии сожгли чучело коронавируса - по форме оно было похоже на бактерию COVID-19, образ которой стал для нас всех уже знакомым. Организаторы рассказали, что основной целью этого действия стало избавление от негативных эмоций, которые окружают тему коронавируса уже больше года.

Коронавирус в России

RT на русском сообщает, что российскую вакцину «Спутник V» проверяют на соответствие европейским критериям контроля качества. Однако не обошлось без критичных высказываний. Так, создатели вакцины «Спутник V» потребовали публичных извинений от главы Европейского агентства лекарственных средств (EMA) Кристы Виртумер-Хохе. Она критично высказывалась по поводу одобрения на использование российского препарата в Австрии, тем самым подрывала доверие к европейскому агентству и проводимой им экспертизе.

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