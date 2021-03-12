Погода в Ижевске 12 марта: без осадков и -7°С

Погода будет весенней
Фото: Амир Закиров
Доброе утро, Ижевск! Сегодня наступила долгожданная пятница. Проведите ее весело, но главное - одевайтесь по погоде. Какой она будет, расскажет «Комсомолка».
По данным Удмуртского гидрометцентра, столбик термометра опустится до -5…-7 градусов. Днем преимущественно без осадков, ожидается переменная облачность. Ветер западный, 6-11 м/с.
Подробно о погоде на неделю мы рассказывали здесь.
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