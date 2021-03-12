Карта распространения коронавируса на 12 марта 2021 года: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

Карта распространения коронавируса на 12 марта 2021 года
Фото: Амир Закиров
По данным регионального оперштаба, на утро 12 марта в Удмуртии коронавирусом заразилось еще 75 жителей. Среди них - 6 детей и 22 пенсионера.
71 человек выздоровел и был выписан.
За все время пандемии в республике уже зарегистрировали 29 193 случая заболевания COVID-19. Вылечились и были выписаны 25 879 пациентов. 366 человек, к сожалению, скончались.
Рассказываем о статистике по городам и районам:
Ижевск - 13 998
Воткинск - 1 291
Глазов - 1 555
Можга - 1 187
Сарапул - 1 047
Завьяловский район - 1 691
Алнашский район - 595
Балезинский район - 449
Вавожский район - 274
Воткинский район - 332
Глазовский район - 261
Граховский район - 184
Дебесский район - 227
Игринский район - 590
Камбарский район - 252
Каракулинский район - 206
Кезский район - 294
Кизнерский район - 324
Киясовский район - 206
Красногорский район - 306
Малопургинский район - 449
Можгинский район - 284
Сарапульский район - 325
Селтинский район - 262
Сюмсинский район - 213
Увинский район - 742
Шарканский район - 455
Юкаменский район - 239
Якшур-Бодьинский район - 423
Ярский район - 258
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