Карта распространения коронавируса на 12 марта 2021 года: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

Карта распространения коронавируса на 12 марта 2021 года Фото: Амир Закиров

По данным регионального оперштаба, на утро 12 марта в Удмуртии коронавирусом заразилось еще 75 жителей. Среди них - 6 детей и 22 пенсионера.

71 человек выздоровел и был выписан.

За все время пандемии в республике уже зарегистрировали 29 193 случая заболевания COVID-19. Вылечились и были выписаны 25 879 пациентов. 366 человек, к сожалению, скончались.

Рассказываем о статистике по городам и районам:

Ижевск - 13 998

Воткинск - 1 291

Глазов - 1 555

Можга - 1 187

Сарапул - 1 047

Завьяловский район - 1 691

Алнашский район - 595

Балезинский район - 449

Вавожский район - 274

Воткинский район - 332

Глазовский район - 261

Граховский район - 184

Дебесский район - 227

Игринский район - 590

Камбарский район - 252

Каракулинский район - 206

Кезский район - 294

Кизнерский район - 324

Киясовский район - 206

Красногорский район - 306

Малопургинский район - 449

Можгинский район - 284

Сарапульский район - 325

Селтинский район - 262

Сюмсинский район - 213

Увинский район - 742

Шарканский район - 455

Юкаменский район - 239

Якшур-Бодьинский район - 423

Ярский район - 258

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