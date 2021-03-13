Погода в Ижевске 13 марта: -8 и без осадков

13 марта ожидается переменная облачность Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Доброе утро, Ижевск! Надеемся, вы хорошо проведете выходные. Самое главное — чтобы их не испортила плохая погода. «Комсомолка» расскажет, какой она будет сегодня.

По данным Удмуртского гидрометцентра, столбик термометра 13 марта опустится до -6…-8. Преимущественно без осадков. Ожидается переменная облачность. Ветер юго-западный, 4 — 9 м/с.

Кстати, ранее синоптики рассказали «Комсомолке», что март будет снежным и прохладным. По их словам, весну в этом году придется подождать.

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