Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Ижевск
Еще
Радио
Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Ижевск
Еще
Радио
Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Ижевск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество13 марта 2021 7:41

Погода в Ижевске 13 марта: -8 и без осадков

Рассказываем о погоде на день
Анастасия Захарова
КомментироватьОставить комментарий

13 марта ожидается переменная облачность

Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Доброе утро, Ижевск! Надеемся, вы хорошо проведете выходные. Самое главное — чтобы их не испортила плохая погода. «Комсомолка» расскажет, какой она будет сегодня.

По данным Удмуртского гидрометцентра, столбик термометра 13 марта опустится до -6…-8. Преимущественно без осадков. Ожидается переменная облачность. Ветер юго-западный, 4 — 9 м/с.

Кстати, ранее синоптики рассказали «Комсомолке», что март будет снежным и прохладным. По их словам, весну в этом году придется подождать.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Есть вопрос: зачем вырубили аллею около особняка на ул. Свердлова в Ижевске?

Картины школьников из Ижевска покажут на международной выставке в Швейцарии

Правила изменились: как записать ребенка в первый класс в Ижевске?

Погода в Ижевске