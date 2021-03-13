79 человек заболели коронавирусом 13 марта в Удмуртии

103 пациента находятся в тяжелом состоянии Фото: Амир Закиров

По состоянию на 13 марта в Удмуртии заболели ковидом 79 человек. Об этом сообщает оперштаб республики в социальных сетях.

Среди заболевших восемь пациентов до 14 лет и 11 — старше 65 лет. 2 486 находятся в удовлетворительном состоянии, 367 в состоянии средней степени тяжести, 103 в тяжелом.

Выздоровел 71 человек.

Прививку поставили 37 363 человек, 19 748 получили второй компонент.

Заболели 39 жителей Ижевска, шесть жителей Якшур-Бодьинского района, пять жителей Глазова, пять жителей Сарапула, четыре жителя Малопургинского района, четыре жителя Увинского района, три жителя Воткинска, три жителя Глазовского района, три жителя Юкаменского района, два жителя Сарапульского района, два жителя Игринского района, два жителя Завьяловского района, один житель Киясовского района.

Всего в республике зарегистрировано 29 272 случая коронавируса. 25 950 человек выздоровели, 366 скончались. Провели 912 734 исследований на ковид, из них за последние сутки — 4 116.

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