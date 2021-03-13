Карта распространения коронавируса на 13 марта 2021 года: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

Больше всего заболевших в Ижевске Фото: Сергей ГРАЧЕВ

На 13 марта в Удмуртии заболели коронавирусом 79 человек. 71 пациент выздоровел.

Всего в Удмуртии зарегистрировали 29 272 случая коронавируса. 25 950 человек справились с болезнью, 366 умерли.

«Комсомолка» рассказывает о статистике по городам и районам.

Ижевск — 14 037

Воткинск — 1 294

Глазов — 1 560

Можга — 1 187

Сарапул — 1 052

Завьяловский район — 1 693

Алнашский район — 595

Балезинский район — 449

Вавожский район — 274

Воткинский район — 332

Глазовский район — 264

Граховский район — 184

Дебесский район — 227

Игринский район — 592

Камбарский район — 252

Каракулинский район — 206

Кезский район — 294

Кизнерский район — 324

Киясовский район — 207

Красногорский район — 306

Малопургинский район — 453

Можгинский район — 284

Сарапульский район — 327

Селтинский район — 262

Сюмсинский район — 213

Увинский район — 746

Шарканский район — 455

Юкаменский район — 242

Якшур-Бодьинский район — 429

Ярский район — 258