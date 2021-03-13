Карта распространения коронавируса на 13 марта 2021 года: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

Больше всего заболевших в Ижевске
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
На 13 марта в Удмуртии заболели коронавирусом 79 человек. 71 пациент выздоровел.
Всего в Удмуртии зарегистрировали 29 272 случая коронавируса. 25 950 человек справились с болезнью, 366 умерли.
«Комсомолка» рассказывает о статистике по городам и районам.
Ижевск — 14 037
Воткинск — 1 294
Глазов — 1 560
Можга — 1 187
Сарапул — 1 052
Завьяловский район — 1 693
Алнашский район — 595
Балезинский район — 449
Вавожский район — 274
Воткинский район — 332
Глазовский район — 264
Граховский район — 184
Дебесский район — 227
Игринский район — 592
Камбарский район — 252
Каракулинский район — 206
Кезский район — 294
Кизнерский район — 324
Киясовский район — 207
Красногорский район — 306
Малопургинский район — 453
Можгинский район — 284
Сарапульский район — 327
Селтинский район — 262
Сюмсинский район — 213
Увинский район — 746
Шарканский район — 455
Юкаменский район — 242
Якшур-Бодьинский район — 429
Ярский район — 258