Погода в Ижевске 14 марта: -7 и небольшой снег

Синоптики обещают смену погоды фото: архив "КП"

Доброе утро, Ижевск! На календаре 14 марта, воскресенье. Пока вы просыпаетесь, мы расскажем, какую погоду ждать сегодня.

По сообщению синоптиков Удмуртского гидрометцентра, в воскресенье атмосферный фронт начнет меняться. На смену солнечной морозной погоде придет потепление и осадки. В утренние часы температура воздуха составит -15°С, а днем столбик термометра повысится до -5..-7°С. Во второй половине дня к территории республики подойдет зона осадков, пройдет небольшой снег. Будет дуть южный ветер силой до 5 м/с.

Ночью сохранится облачность, а снегопад немного усилится. Столбик термометра опустится до -7°С.

Доброго вам дня!

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